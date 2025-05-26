摸 Pet Pet：林熹瞳冤氣貓貓 發老脾抗議「被分手」

藝人林熹瞳（Rachel）在無綫新劇《刑偵12》角色硬淨，在家卻是「貓奴」一名。養過3隻貓的她歷盡生離死別，曾傷心得喊足一個月，足足瘦了7磅，本打算不再養貓，但經過3年時間撫平傷痛，加上兩隻貓咪「Lion King」和「Nana」是朋友由寵物繁殖場救出轉贈，機緣下決定再養。

舔到冇覺好瞓 半歲大的Lion King與Nana均屬英國長毛貓，本來Rachel打算只養Lion King，但由於Nana太似以前的貓貓，故湊成一對。她直言以前較愛狗，但自從養貓後不能回頭，她說：「佢哋好似狗咁黐人，Nana特別鍾意舔我頸、耳仔、面，試過半夜三更舔足20分鐘，搞到依家要關門瞓覺，否則會畀佢整醒。」至於Lion King不黐身但相當聰明，有次見她喊即走過來錫錫安慰：「有次我咳咗好耐，King King成日望住我，直到知道我係長期咳先冇咁擔心。」

她認為「黐身貓貓」可以後天栽培：「喺佢哋兩、三個月大時，開始畀無限母愛佢哋，一返嚟就抱抱黐住佢哋、嗲佢哋、同佢哋玩，臨瞓前又講Good night，潛移默化，佢就當你係貓媽媽。」不過，這對「獅子王」伉儷相當冤氣，經常熊抱狂舔，形影不離，有次因病要隔離這對「癡男怨女」，牠們即發脾氣在Rachel的房間玩屎抗議，令她哭笑不得。

Lion King不算黐身，但都鍾意媽咪抱抱。