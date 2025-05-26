娛樂

林依晨素顏見人 巧妙遮孕肚

準媽媽林依晨素顏示人，狀態不錯。 準媽媽林依晨素顏示人，狀態不錯。
準媽媽林依晨素顏示人，狀態不錯。
台灣女星林依晨現時懷孕7個月，即將成為媽媽的她目前暫時停工專心待產，鮮有公開露面。日前魏如萱分享跟陶晶瑩母女、林依晨、徐佳瑩及許哲珮等人聚會的合照，相中林依晨素顏上陣，用髮夾把兩邊頭髮夾起，明艷照人，身穿寬鬆上衣的她，下半身被餐桌擋住，巧妙遮住孕肚。
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