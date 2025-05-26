中娛星動：陳昊森頂上 卡士降呢 新劇拍檔臨陣縮沙 楊冪被嘲出師不利

內地女星楊冪事業上仍未成功翻身，下月將開拍新劇扮演失婚婦人，原本角色有所發揮，卻於臨開鏡前，屬意的男主角馮紹峰及趙又廷雙雙辭演，只能找來名氣一般的陳昊森頂替，故不被看好。

內地花旦楊冪與趙麗穎本於名氣上被睇齊，兩人的感情軌迹亦近似，然而離婚後星途各異，趙麗穎愈撈愈掂，反觀楊冪去年演出劇集《狐妖小紅娘月紅篇》，一成不變的演技慘遭詬病，加上與男主角龔俊毫無CP感，事業一蹶不振。

其後楊冪努力收復失地，積極想轉型的她早前接拍新劇《生萬物》，不惜「扮醜」以村姑Look現身，貼地演繹1920年代，內地農村跌宕起伏的故事，有指該劇已被央視列入總台今年的劇集片單中。及後她又成功爭取接演名導張藝謀新片《驚蟄無聲》，不過兩套作品尚未面世，其演出已不被外界睇好，更遭網民狠批翻身無望。

事業如遭縛手縛腳 楊冪下月將開拍另一新劇《我愛的那些人》，原定與馮紹峰及趙又廷結劇緣，可惜兩名男演員在開鏡前「縮沙」，盛傳僅能換上憑劇集《難哄》剛打開知名度的台灣男星陳昊森接替，他亦曾主演台灣BL電影《刻在你心底的名字》。《我》劇改編自日劇《大豆田永久子與三位前夫》，交代即將40歲的楊冪經歷了3段婚姻，3位前夫又因各種理由要求復合，此時楊冪的公司瀕臨破產，令她不安的生活更添煩亂。角色似乎很有發揮，然而男主角換來換去，網民即指她找拍檔不順利，確實資源降級。

與此同時，《我》劇與劉亦菲熱爆劇《玫瑰的故事》題材類似，但《玫》劇輕易就找來霍建華、林更新及彭冠英等男神助陣，而《我》劇除陳昊森外，其餘兩位男主角則為李光潔及陳明昊，論卡士及名氣就遜色不少，有比較自然有傷害，楊冪目前的事業運恍如遭縛手縛腳，相信短期內難以逆轉。