網友建議搵Ian做嘉賓 林俊傑鬥飆高音 MC被踩未夠班

新加坡天王林俊傑（JJ）首場啟德體育園主場館巡唱，請得張天賦（MC）任嘉賓合唱《記憶棉》。網民即將兩者唱功比併，直指JJ以大比數撼贏被指低幾班的MC；亦有網友提議應邀曾遭他「彈鐘」的陳卓賢（Ian）上台，可觀性更勝MC百倍。

林俊傑（JJ）於啟德體育園主場館舉行一連兩場巡唱，前晚頭場以多個造型配合其「天花板唱功」，令歌迷聽出耳油。當MC上台，兩人鬥飆高音合唱《記憶棉》，網上即出現「JJ即場『處決』MC」的話題，直指雖然JJ鮮唱廣東歌，但為表對港迷的誠意而苦練發音，單單一曲較量就唱贏原唱者MC，網民留言稱兩人唱功高低立見：「唱得好過原唱，點算？仲正過MC，不愧為行走的CD。」

網友建議Ian破冰 JJ的個唱嘉賓瞬間成為熱話，有內地粉絲重提JJ曾在中環海濱開6場騷，其中一場發生「彈鐘風波」，搞到Ian拉隊走人，雙方不歡而散。事隔2年，網民覺得如Ian可再任嘉賓在台上跟JJ「破冰」，必成為本年度樂壇大新聞。

此外，JJ開騷前一日先跟香港歌迷問好，在社交網上載多張綵排相，又分享一條食熱狗片，原來演唱會場內發售的熱狗乃謝霆鋒旗下品牌「鋒味」出品，霆鋒更以熱狗為JJ打氣，香港、新加坡兩地天王難得在演唱會Crossover合作，令粉絲大為驚喜。

內地旅客半夜過關 而啟德主場館自開館以來，一直有「10半完騷的傳說」，可是前晚就被JJ打破，結果大批內地旅客無法趕及港鐵過境尾班車，改經皇崗口岸返回內地，據稱至凌晨3時仍有旅客等候過關，故運輸署提醒看演唱會人士要預留時間過關。