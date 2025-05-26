意大利行禮 返港擺酒 簡淑兒錫住麥大力 唔畀玩新郎

藝人簡淑兒早前下嫁機師老公麥大力，二人昨日在酒店設婚宴大宴親朋。手戴巨型求婚戒指的簡淑兒，大爆老公求婚過程烏龍百出；麥大力對婚後給家用事宜表示「不作回應」。

簡淑兒本月初與麥大力於意大利舉行海外婚禮，先後換上兩套婚紗，其中一條簡約款式的大露背婚紗，配襯珍珠頸鏈，盡現清純氣質。兩人返港後昨日於港島一間酒店舉行結婚簽署儀式及大宴親朋，多位圈中好友包括岑杏賢、朱智賢、黃美棋及一眾劇集《好日子》演員等也受邀出席。

穿上純白露肩晚裝裙的簡淑兒，左手戴上婚戒及近3卡的求婚戒指，她笑指「收貨」很滿意，又大爆老公在泰國的烏龍求婚過程：「佢本身諗住搵晚求婚，點知間餐廳預約失敗所以冇求到，第二朝去附近影相，佢將戒指收喺後面，但又驚我喺相機睇相見到，叫我唔好睇，結果就直接攞戒指出嚟，其實冇點求過婚，哈哈！」她透露婚後先享受二人世界，生BB的事隨緣。問到麥大力婚後會否將收入全數交給老婆打理？他笑稱「不作回應」。

明年出嫁 陳婉衡取經 身為姊妹團成員的藝人陳婉衡及余思霆，大爆簡淑兒錫住老公，沒有安排玩新郎環節。日前宣布婚訊的陳婉衡直言可順道取經，並透露明年初舉行婚禮。至於余思霆笑稱好姊妹相繼出嫁，自己也希望找個高大靚仔又專一的老公。提到前度朱敏瀚也在婚宴嘉賓之列，她表示見面也不會尷尬。岑杏賢則透露老公跟麥大力是小學同學，自己跟簡淑兒則是同屆港姐，故特意來見證對方的大日子，會送大利是作賀禮。