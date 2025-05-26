舉家拉隊撐愛駒 方媛凸肚飄孕味 郭富城追仔在望

天王郭富城近日傳再做老竇，昨日他舉家到沙田馬場支持愛駒「舞林密碼」出賽，之前一直被指肚凸凸的方媛終於現真身，以吊帶背心裙亮相，側面看到她肚皮明顯窿起，孕味極濃，看來追仔在望。

天王郭富城（城城）與老婆方媛婚後育有兩名愛女，兩夫妻不時結伴出遊，非常恩愛，最近更盛傳追仔在望，方媛疑似懷第3胎，城城早前被問到此事時表示：「小朋友係上天恩賜嘅禮物！」似乎是默認喜訊。上星期城城愛駒「舞林寶典」一出即勝，但當日只有他單拖到沙田馬場，未見方媛和兩名囡囡現身，到了昨日他的另一愛駒「舞林密碼」出賽，今次就舉家到馬場打氣，愛駒最終亦跑第2。

天王一家四口甫出場就搶盡全場焦點，於現場所見，被傳有孕的方媛穿上吊帶背心裙，谷胸上陣，只見她略添豐腴，但從側面看來，肚皮明顯窿起，孕味飄飄，令她再度佗B的傳聞愈傳愈盛。城城未有為此作出回應，不過他心情極佳滿場飛，全程笑容滿面，又大擺Chok爆甫士，一家四口齊齊架上墨鏡，襯到絕！

期待「小天王」誕生 其實城城日前亦難得於社交網晒自拍照，獲女兒悉心「打扮」，大晒慈父相，似乎已準備好再做爸爸。網民紛紛留言表示期待他再做老竇，由於「四大天王」至今仍未添丁，所以網民都祝福他今次追仔成功，期待「小天王」誕生。另外，藝人關之琳亦到馬場支持朋友愛駒出賽，最終更成功拉頭馬，難怪她笑逐顏開！