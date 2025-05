梅開二度腳頭好！ 相隔10年揚威康城 舒淇《狂野時代》奪特別獎

其餘賽果方面,評審團之一的澳洲女星姬蒂班查(Cate Blanchett),偕主席法國女星茱麗葉庇洛仙(Juliette Binoche)頒發最高榮譽「金棕櫚獎」,由伊朗導演約化巴納希(Jafar Panahi)憑《It Was Just an Accident》奪得,10多年前,他曾因公開批評政府被捕,但他無懼打壓繼續拍戲,他致詞時說:「電影業是一個社會,沒有人有權叫你應該做甚麼,不應該做甚麼。」而德國片《Sound of Falling》與西班牙片《Sirat》同奪「評審團獎」。