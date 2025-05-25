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華莎紅噹噹 例牌晒Body
韓國女團MAMAMOO成員華莎、女星全鍾瑞及車珠英等，前日現身韓國聖水洞出席化妝品牌活動，一向形象性感的華莎穿上紅色吊帶短裙，例牌晒心口和美腿，全鍾瑞則以全白吊帶裙示人晒仙氣。
除了韓星外，亦有多名日本藝人撐場，包括女星山田優、鈴木依美、鈴木優華、男星山下幸輝、大平修藏及諧星吉田有里等。
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