娛樂

Kylie閃閃水着出「峰」頭

美國真人騷家族Kardashian的27歲成員Kylie Jenner，日前於社交網分享穿上橘紅色比堅尼的一批靚相，泳衣上面鑲滿水鑽，反射陽光，非常耀眼。Kylie坐在太陽椅上大擺甫士，留言：「我唔想去第二度。」
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