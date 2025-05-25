5月25日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月25日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
Kylie閃閃水着出「峰」頭
美國真人騷家族Kardashian的27歲成員Kylie Jenner，日前於社交網分享穿上橘紅色比堅尼的一批靚相，泳衣上面鑲滿水鑽，反射陽光，非常耀眼。Kylie坐在太陽椅上大擺甫士，留言：「我唔想去第二度。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250525-0525_00288_082/Kylie閃閃水着出「峰」頭
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc