南法大停電 閉幕禮如期舉行 巴莉絲康城走兩場 插「翼」鬥索模

已故美國天王米高積遜（Michael Jackson）的模特兒女兒巴莉絲積遜（Paris Jackson）現身《康城電影節》，先後盛裝出席晚宴與首映禮，獲讚充滿時尚魅力。而法國南部昨日大停電，影響電影節部分放映，但閉幕禮將如期舉行！

今年27歲的巴莉絲上周四出席於《第78屆康城電影節》舉行的《美國愛滋病研究基金慈善晚宴》（amfAR Gala），穿上透視晚裝長裙，雙肩設計有如飛翼，帶有時尚未來感。同場還有巴西女模Sofia Resing、匈牙利女模Barbara Palvin與德國女模Heidi Klum等大鬥性感。

今年第二度獲奧斯卡影帝的美國男星艾哲倫保迪（Adrien Brody），在晚宴上拍賣他以已故美國女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）為主題創作的藝術品，他致詞時笑言要全場收聲：「唔該，靜一陣，我知間房好大。」他繼而解釋作品向瑪麗蓮致敬，代表她所未能活出的人生：「女人成日被媒體同社交媒體物化，要睇落好靚，而佢哋係好靚，但佢哋嘅內在其實先係世上最重要。」作品以331.5萬港元高價賣出後，艾哲倫走到美國男星好友里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）所在的桌子與他擁抱，里奧仔全晚作風低調，與意大利模特兒女友Vittoria Ceretti一起。

襲首映禮搶Fo 而巴莉絲翌日換上低胸露肩高衩晚裝現身《Honey Don't!》於「午夜展映單元」的首映禮，主演該片的美國女星Margaret Qualley則谷胸上陣。另一邊廂，美國女星艾莉芬寧（Elle Fanning）到《The Mastermind》「主競賽單元」首映禮踩場，搶去主角焦點。

另外，法國南部濱海阿爾卑斯省昨日發生大規模停電，令電影節早上部分戲院在放映中途停止，電影節發言人指他們已轉換為獨立電力供應系統，確保於香港時間今日凌晨舉行的閉幕禮如期舉行。知情者指電力問題源自電力站火災，有機會是縱火。現場記者指電影節場地交通燈失靈，造成交通擠塞，店舖與餐廳燈光一度熄滅，只能接受現金交易，但提款機亦停止運作。互聯網與手機網絡亦受到波及。