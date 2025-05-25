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滕麗名自爆視網膜脫落
藝人滕麗名日前在社交網貼出戴住口罩和黑色眼鏡的特寫自拍照，留言道：「個人經驗，突如其來嘅眼矇同埋飛蚊，就要立即檢查眼睛，及早治療，視網膜脫落真係好大件事，今次好彩有驚無險，真心嚇死。」令不少粉絲擔心其眼睛健康。
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