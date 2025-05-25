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王陽明被老婆當街除褲
台灣男神王陽明日前與太太蔡詩芸拍攝影片時，要求對方給自己一個擁抱和親吻，蔡詩芸二話不說立刻攬實他，沒料下一秒卻脫掉了王陽明的褲子，認真大整蠱！
大感意外的王陽明雖然反應超快穿回褲子，但難免被附近的人看到，令他大感尷尬，更對蔡詩芸大喊：「你很賤欸！」兩夫妻的搞笑互動引來網友爆笑。
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