娛樂

宋祖兒牛一派福利

宋祖兒跟隨潮流，拍攝「撕拉片」益粉絲。 宋祖兒跟隨潮流，拍攝「撕拉片」益粉絲。
宋祖兒跟隨潮流，拍攝「撕拉片」益粉絲。
內地小花宋祖兒近期復出後人氣大增，新劇《折腰》現正熱播，雖然有份參演的影后劉曉慶涉逃稅風波，但幸好沒有對劇集產生太大影響，成績依然亮眼。
前日，宋祖兒迎來27歲生日，為回饋粉絲支持，她應大家要求拍攝了內地大熱的「撕拉片」，手拿玫瑰花對鏡頭擺出多個迷人Pose，讓人眼前一亮。
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