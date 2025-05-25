于正爆料 舊事重提 單依純人紅惹是非 捲放飛機風波

內地新生代女歌手單依純正參與內地節目《歌手2025》，演唱歌曲《珠玉》時，被評價為「當代神女吟唱」，並贏得二連冠。不過人紅惹是非，網上瘋傳她出席節目發布會時，主持人在台上發言，台下的她卻一度打瞌睡，網民即取笑這是「00後鬆弛感」，又言「果然是上過大學，一聽到長時間講話就想睡」。

除受網民嘲弄，她更捲入內地知名製作人于正爆料風波中。話說日前于正直播期間談起由吳謹言主演的電視劇《墨雨雲間》，大爆某位人氣女歌手錄唱劇集主題曲前突然「放飛機」，揚言日後不再合作。之後就有爆料指該女歌手疑是單依純，惹來網民為于正抱不平，更批評她的團隊不專業。不過亦有人認為未簽約都不能作實，並懷疑于正舊事重提只是「蹭熱度」。

林志炫出局惹公憤 此外，跟單依純一起錄影《歌》節目的還有在第一季奪得亞軍的台灣歌手林志炫，他為參與演出更不惜推掉所有工作及商演，以騰出4月至8月的檔期，卻在第二期被單依純等淘汰出局。消息曝光後網友怒批節目安排「太離譜」，甚至有人痛斥：「這種結果跟侮辱有甚麼區別？」雖然賠了夫人又折兵，但林志炫在節目中卻心平氣和地說：「沒事！接下來繼續比賽、繼續參加競演的各位歌手們辛苦了，我接下來休息一段時間，將來會準備得更好。」