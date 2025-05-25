楊茜堯率同學仔「追星」 林峯開班教扭腰舞 周秀娜拋胸「加辣」

歌手林峯紅館演唱會前晚舉行第二場，擔任嘉賓的周秀娜於首場被嫌太密實，今場即大解放騷吊帶小背心。而林峯的「城寨」兄弟劉俊謙、胡子彤及張文傑驚喜出場大跳椅子舞，場面爆笑，台下又有楊茜堯等一班「同學仔」捧場。

歌手林峯的紅館演唱會前晚舉行第二場，獲大批圈中人捧場，包括其主演電影《九龍城寨之圍城》導演鄭保瑞，以及一班第13期藝訓班同學楊茜堯、楊明、張美妮及徐榮等，眾人表現High爆，在握手環節更化身「狂迷」衝上前，又高舉「十三期同學仔」燈牌撐場，完騷後齊齊坐巴士到徐榮的火鍋店開餐，感情要好。

笑劉俊謙似鯉魚

與此同時，林峯3位好兄弟劉俊謙、胡子彤及張文傑亦驚喜登場，造就「城寨四少」再度同框，合唱電影主題曲《風的形狀》後，林峯即場教上次缺席澳門騷的劉俊謙跳椅子舞，兩人一組，一個坐低，另一人則撐着櫈扭腰擺動下半身，劉俊謙上陣時令林峯不禁爆笑：「呢個角度睇到你好好笑，好似鯉魚。」形容他扭到就嚟反白眼，劉俊謙即尷尬說：「唔好玩我啦！」之後3人退場，由胡子彤獨唱個人單曲《兄弟打》。另外，當晚吳若希及麥美恩「破冰」合體睇騷，同樣表現興奮，不時企起身手舞足蹈起勢狂扭，非常投入。