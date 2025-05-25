與舒淇盡在不言中 易烊千璽遇上「王家衛2.0」 拍到一頭霧水

不少外國媒體形容畢贛為「王家衛2.0」，不但所拍電影帶有這位香港名導的風格，原來連拍攝過程亦有相似之處。梁朝偉曾表示拍王家衛的片子沒有劇本，亦不知道拍出來是甚麼樣子，同樣易烊千璽在記者會中亦透露劇本不停修改，連自己也不知道角色經歷了甚麼。在片中要一人分飾5角的他，坦言沒有想像5個角色的共同性：「其實就是把角色區分得愈開愈好，就當是有不同故事在演在拍，只不過演每一段的時候，導演會給一些角色大概想要的氣質，我覺得這個氣質是我比較難去把握，其實我到演完，都不知道從頭到尾這個角色到底經歷了甚麼。每一個小角色一個小故事，因為導演也在不斷地修改，基本上是每個周期都在不斷的改，所以我可能也比較混亂，需要做的是穩定住每個角色的氣質。」