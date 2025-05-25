與舒淇盡在不言中 易烊千璽遇上「王家衛2.0」 拍到一頭霧水
內地影壇新貴易烊千璽近日攜新片現身康城電影節，在記者會上他表示自己演出時感覺混亂，演完也不知拍了甚麼。而該片由有「王家衛2.0」之稱的導演畢贛執導，難怪連貴為影帝的易烊千璽也未能輕易駕馭。
內地導演畢贛執導、金馬影后舒淇及內地影星易烊千璽主演的新片《狂野時代》入圍康城電影節的「主競賽單元」，主創成員連日來參與當地多個活動，眾人出席電影首映禮後，翌日現身記者會，舒淇以黑色低胸露肩裙上陣，明艷照人，易烊千璽則戴上眼鏡轉玩斯文造型。
不少外國媒體形容畢贛為「王家衛2.0」，不但所拍電影帶有這位香港名導的風格，原來連拍攝過程亦有相似之處。梁朝偉曾表示拍王家衛的片子沒有劇本，亦不知道拍出來是甚麼樣子，同樣易烊千璽在記者會中亦透露劇本不停修改，連自己也不知道角色經歷了甚麼。在片中要一人分飾5角的他，坦言沒有想像5個角色的共同性：「其實就是把角色區分得愈開愈好，就當是有不同故事在演在拍，只不過演每一段的時候，導演會給一些角色大概想要的氣質，我覺得這個氣質是我比較難去把握，其實我到演完，都不知道從頭到尾這個角色到底經歷了甚麼。每一個小角色一個小故事，因為導演也在不斷地修改，基本上是每個周期都在不斷的改，所以我可能也比較混亂，需要做的是穩定住每個角色的氣質。」
期待與舒淇3搭
今次是舒淇跟易烊千璽第二度合作，講到今次合作的新感受時，舒淇笑言：「一開始其實是蠻期待，可惜的是都是以一個默片的方式去拍攝，感受就是希望下次還有機會合作的話是有對白的。」易烊千璽也直言：「這次可能眼神交流多一點，但空間還是有限，希望下次能更多一些。」
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