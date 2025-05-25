娛樂

郭富城任由囡囡「糟質」

郭富城父愛爆棚，對囡囡的傑作有讚冇彈。 郭富城父愛爆棚，對囡囡的傑作有讚冇彈。
郭富城父愛爆棚，對囡囡的傑作有讚冇彈。
天王郭富城（城城）的太太方媛盛傳懷第3胎，他早前被問到此事時，更表示：「小朋友係上天恩賜嘅禮物。」疑默認喜訊。
前日城城在社交網晒出自拍照，見他頭上夾住髮夾、綁有蝴蝶結絲帶，並戴上玩具頸鏈，令人忍俊不禁。原來這是女兒為他度身訂造的打扮，城城笑言：「今天二寶幫爸爸做造型。完美！」相當慈愛。
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