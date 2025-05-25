娛圈單打：壞咗嘅人出番嚟 反而天后冇碇企

潮流興懷舊，所以大唱老歌嘅《中年好聲音》大受歡迎，行年59嘅林保怡出山拍劇同樣好評如潮。咁所以，平均年齡五張幾嘢嘅BIG FOUR，相隔12年再踏台板，就連營運紅館嘅康文署都十分睇好，傳聞批咗8月黃金檔期畀佢哋開騷嘞！

即係咁，張衞健、許志安、梁漢文、蘇永康俱係唱得之人，大把金曲，預料合體開騷將會掀起撲飛熱潮。尤其「壞咗嘅人」許志安，自從「安心偷食」事件後長期潛水，近年多次想復出都唔多成功，家陣靠一班好兄弟踩旺個場，做好口碑，東山再起怕且有機啩。畢竟心穎BB都已嫁作人婦，大家都應該重新開始。

之所以話康文署都睇好佢哋嘅叫座力，皆因申請紅館檔期並唔容易。消息指出，紅館有「自家審判」準則，並非單一考慮歌手知名度，而係要評估歌手嘅票房先至扑槌，紅館會抽佣一至兩成，分分秒秒都係錢。此所以，能夠有幸獲批演出，即係你有錢有面、夠晒「飛屎」呀！

反觀楊千嬅、謝安琪就冇咁好彩，前者申請紅館檔期超過10次，次次都被彈鐘！後者今年迎來出道20周年，諗住喺紅館大搞，點知申請咗一年都冇下文！唔係啩，兩位都叫做天后級，或最低限度係曾經嘅天后級，攞過叱咤樂壇女歌手金獎喎，點解咁唔畀面呀？

冇計啦，準則係乜，外界都係估估吓，康文署及紅館從來冇明文列出如何審批，難怪被粉絲批為黑箱作業。計本欄話齋，Yo使乜驚呀，香港有咁多新場館，去亞博又得，去啟德亦得，再唔係過大海去澳門開騷，或者近近哋北上深圳囉。