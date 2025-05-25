慘遭「前夫」侵犯 陳自瑤捨身任錫 林保怡英雄救美

藝人陳自瑤於新劇中慘遭「霸王硬上弓」，她卻直言施害者太斯文，叮囑對方要放膽。英雄救美的林保怡則出力太猛，幾乎傷及無辜，但因為不想NG，惟有硬着頭皮繼續拍攝。

由藝人林保怡、陳自瑤（YoYo）及曹永廉等主演的無綫熱播劇《刑偵12》推出後成績不俗，台前幕後昨日雲集商場宣傳。席間播放劇集精華片段，當中包括YoYo在女兒「魚蛋妹」王尹菁面前，遭「前夫」彭懷安（Eddie）意欲強姦，搞到兩母女泣涕漣漣，幸得林保怡英雄救美！

YoYo表示自己是演員，故拍攝此場口時未有感到尷尬，還笑指Eddie太斯文：「佢起初輕輕咁揩吓我，我叫佢錫落嚟邊度都得。」林保怡則自爆攻擊Eddie時錯手用力太猛：「打落去好應聲，都要繼續演，如果唔係佢畀我打到就好唔抵。（佢受傷？）擦過囉，我以前試過拍戲被對手嘅無情力打到，真係休息咗3、4日。」

曹永廉歌演雙收 談到劇集首周收視，YoYo表示錄得「2字頭」，林保怡則坦言：「有觀眾過早評論，話劇情有啲不合情理，大家應該畀啲時間繼續追睇落去，故事唔係咁簡單嘅。」對於獲觀眾激讚凍齡兼「皺眉都有戲」，他開心回應：「點會呀？大家同步成長，係咁多年我都冇化妝，變咗分別唔係太大。皺眉有戲我認㗎，做咗咁多年戲點都有進步啩！」

至於曹永廉於市道低迷下成功回歸樂壇，除了與好兄弟蕭正楠於內地舉行演唱會、擔任旅行團表演嘉賓之外，其組合「Hey Brother」亦同樣受歡迎，即將推出新歌及拍攝MV，對此他表示：「下個月我哋會喺廣州有個粉絲見面會。（搵到盆滿缽滿啦。）錢唔係問題，阿蕭上咗岸啦，最開心係大家鍾意我哋，滿足感多啲。」他又形容《刑》劇是入行以來最難的一部作品：「對白好長好多，多到我驚，用詞好專業，惟有死記。劇本好有追看性，但係要思考，我自己都睇咗好多次。」