甄子丹一家3口贈興 Ana單拖谷新片 奇洛殺到送驚喜

美國動作片《殺神John Wick》（John Wick）一直大受歡迎，而《殺神John Wick外傳：芭蕾殺姬》（Ballerina）前日於英國倫敦舉行全球首映禮，除了女主角、古巴女神Ana de Armas出席之外，「John Wick」奇洛李維斯（Keanu Reeves）與「失明殺手」甄子丹亦有驚喜現身。

奇洛繼續以「殺神Look」亮相，甄子丹則配合以全黑打扮、戴住型格眼鏡示人，他更偕太太汪詩詩以及細仔甄濟嘉（James）一同出席，James以黑西裝搭配黑超上陣，似足父親於《殺神》中的殺手造型。暫時未知子丹的角色「Caine」會否於外傳中出現。

由於之前一直有指盛傳與Ana蜜運中的荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）將會現身首映支持女友，但最終一眾影迷及傳媒還是未能見到其身影。不過，之前「靚佬湯」受訪時已為女友的新作「打Call」，他自爆率先看過《芭》片並大讚精彩。

靚佬湯迷戀食爆谷 另外，「靚佬湯」近期亦和緋聞女友一樣忙於宣傳，為昨日全球開畫的新片《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible - The Final Reckoning）造勢，他早前神秘現身英國戲院一場謝票活動，期間被影到出場前狂食爆谷。

有網民上載「靚佬湯」狂食爆谷的片段，見他並非逐粒食而是將一堆爆谷「啪」入口，相當豪邁。而本月18日「靚佬湯」出席於美國紐約舉行的首映時亦被影到狂食爆谷，期間他更花15分鐘與戲院員工邊食爆谷邊吹水。雖然有巨星落盡力宣傳，不過有行內人就睇淡《職》片的開畫成績，預測該片將不敵同日開畫的迪士尼真人版電影《史迪仔》（Lilo & Stitch），屈居本周北美開畫票房亞軍。