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李芷晴「男友視角」晒愛
入行7年的無綫女神李芷晴，憑處境劇《愛．回家之開心速遞》成功入屋，一雙白滑長腿及玲瓏身段圈粉無數。不時在社交網分享生活點滴的她，日前又派福利，上載身穿白色吊帶裙的氣質照，驟眼看來靚人靚景，但照片的「男友視角」令不少粉絲呷醋，紛紛留言：「女神去拍拖。」
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