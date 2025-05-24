「多了一個人」 莊思明惹懷孕疑雲

藝人莊思明與男友楊明拍拖多年感情穩定，早前思明更大爆知道楊明買了戒指，看來兩人好事近，即將拉埋天窗。日前思明在社交網晒出甜蜜合照，寫上「我們之間多了一個人」，標題引來眾多網民留言，以為她宣布懷孕，正準備祝福她之際，原來「多了一個人」是指合照時有路人「攝鏡」，令網民空歡喜。