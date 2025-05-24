5月24日(六)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月24日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
「多了一個人」 莊思明惹懷孕疑雲
藝人莊思明與男友楊明拍拖多年感情穩定，早前思明更大爆知道楊明買了戒指，看來兩人好事近，即將拉埋天窗。日前思明在社交網晒出甜蜜合照，寫上「我們之間多了一個人」，標題引來眾多網民留言，以為她宣布懷孕，正準備祝福她之際，原來「多了一個人」是指合照時有路人「攝鏡」，令網民空歡喜。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250524-0524_00282_062/「多了一個人」-莊思明惹懷孕疑雲
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc