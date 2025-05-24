與莊子璇傳「父女戀」 郭晉安：愛情無分年齡

視帝郭晉安（安仔）、朱敏瀚、蔡潔與孔德賢等昨日在西沙參加慈善網球賽，安仔與港姐冠軍莊子璇合作無綫劇集《金式森林》後傳出「父女戀」，更被指為伊人回春，找健身教練操Fit，對此他笑說：「年紀大咗要健身增加肌肉，唔使操大隻，身形靚啲就得。（同莊子璇傳出父女戀？）大家唔好亂講，唔好阻住我搵真命天子，雖然未有對象，但係咁傳吓、傳吓會冇人埋嚟，假㗎！唔好亂信。」

問是否接受年輕一大截的女生，他直言：「坦白講，愛情無分年齡界限，我都唔知，要發生咗再答你哋。（有冇約女仔食飯？）都少，爭取唔到，因為我係I人（內向型），比較困難，努力嘗試緊，搵到話你知。（介意畀人話父女戀？）姻緣唔知，發生咗先答你，唔係真就唔好講，唔好影響到人。」

朱敏瀚大一歲唔急結婚 同場的朱敏瀚昨日33歲牛一，問是否約了緋聞女友陳曉華（Hera）慶祝？他說：「今晚約咗阿媽、哥哥喺屋企打邊爐。（Hera請你食生日飯？）要問佢喇！（有冇短訊祝賀？）應該有嘅，要Check吓電話先知。（生日願望成家立室？）願望係快啲開劇，套劇延遲咗好耐開。」蔡潔則自嘲「待業」中，正等候新劇《玫瑰戰爭》開工。