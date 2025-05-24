中娛星動：「變髮」撼白鹿爭艷 自抽谷劇被當認愛 趙麗穎開火反擊

內地花旦趙麗穎上月底爆出緋聞，前日她現身公開活動時引來追訪，但她表現從容，未有回應。其後相關話題登上熱搜，她即連番出擊留言，又為新劇宣傳，但網民反應兩極，分別指她真性情及無教養。

趙麗穎與馮紹峰離婚4年，不時傳出新戀情，繼劇集《與鳳行》播出時指她與林更新過從甚密，近日再傳她與台灣導演趙德胤合作電影《喬妍的心事》後擦出愛火，男方更被拍得帶趙麗穎兒子「想想」去街，大手牽小手，感情似乎不錯。傳出緋聞後，趙麗穎似乎懶理外間猜測，未有回應。

不過，前日趙麗穎與內地人氣小花白鹿應邀於上海出席品牌活動，掀起一場女神爭艷，頂着粉紅頭髮的趙麗穎以印花吊帶長裙現身，打扮青春，面對台下大批傳媒及粉絲時笑容滿臉，又主動跟賓客互動，心情似乎未受緋聞影響。

網民直斥無教養 活動上，她未有回應與趙德胤的關係，不過晚上看到「趙麗穎戀情曝光後首亮相」的話題登上平台熱搜後，她幽默發文：「蹭一個熱搜」，順道宣傳新劇《在人間》的定檔消息，網民即笑她「自抽」，又有人發起討論：「趙麗穎這算官宣戀情嗎？」之後趙麗穎再就該言論出擊發文：「算你妹。」有粉絲讚她真性情，但亦有人指她此言粗俗兼無教養。

另外，以高貴銀色晚裝現身活動的白鹿亦相當吸睛，聽到現場粉絲不停叫她，即報以飛吻，相當識做。其主演的新劇《臨江仙》日前已釋出MV及海報，預約量突破250萬。劇中一人分飾兩角的她樂於接受演技挑戰，因劇情涉及替身及復仇等元素，瞬間引起網民關注。