娛樂

李元玲手遊代言 解放褲鏈
馬來西亞「鋼琴女神」李元玲有着32C傲人上圍及零贅肉苗條身材，人氣一直高企，日前，她再次為手遊代言，穿上令人充滿遐想的粉色吊帶背心，胸前的心形設計搶盡眼球之餘，加上褲鏈全開、超短皮裙及性感魚網襪，令人熱血沸騰。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者