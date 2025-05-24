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李元玲手遊代言 解放褲鏈
馬來西亞「鋼琴女神」李元玲有着32C傲人上圍及零贅肉苗條身材，人氣一直高企，日前，她再次為手遊代言，穿上令人充滿遐想的粉色吊帶背心，胸前的心形設計搶盡眼球之餘，加上褲鏈全開、超短皮裙及性感魚網襪，令人熱血沸騰。
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