新片康城首映 鼓掌7分鐘 舒淇獲封東方美神 易烊千璽眼濕濕

影后舒淇性感現身康城電影節紅地氈，與內地男星易烊千璽結伴出席全球首映。獲封「東方美神降臨」的舒淇演技贏得一致好評，完場後全場站立拍掌達7分鐘。而易烊千璽在交流環節進行期間，情緒突然激動眼濕濕。

藝人舒淇及易烊千璽主演、內地導演畢贛執導的新片《狂野時代》，成為本屆康城電影節入圍「主競賽單元」的唯一華語片。影片於香港時間昨日凌晨舉行全球首映禮，首映紅地氈上，舒淇身穿酒紅色絲絨高訂禮服，背部以刺繡呈現中式屏風元素，被多地媒體評為「東方美神降臨」。易烊千璽則以黑色絲絨西裝亮相，被外媒評為「兼具古典優雅與現代張力」。官方直播鏡頭多次捕捉其特寫，紅地氈現場觀眾與攝影師高呼其名字，粉絲應援廣告覆蓋尼斯機場34片電子螢幕及康城電影宮周邊巨幕。

唯一華語影星獲更新照片 影片放映完畢後，獲全場觀眾站立拍掌7分鐘。該片被外媒稱為「獻給電影130年的情書」，並以「具備靈性直覺，賦予抽象敍事情感深度」來形容舒淇。而易烊千璽於映後交流環節難掩激動，注視銀幕時「眼神亮晶晶」，康城官網特別更新其單人紅地氈照，成為主競賽單元演員中唯一獲此待遇的華語影星。

除了兩位主角之外，同片的趙又廷及李庚希等亦有出席首映，韓國前花式滑冰運動員金妍兒與瑞典索模Elsa Hosk等亦有盛裝現身。今次是導演畢贛繼2018年的《地球最後的夜晚》後再有作品入圍康城，至於舒淇已是康城常客，2009年便曾擔任「主競賽單元」評審成員。