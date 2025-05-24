現身街頭派福利 姚子羚賣慘避談戀事 劉穎鏇自薦做魚販

藝人姚子羚與星二代徐偉棟早前傳撻着，昨日子羚在活動上被追問戀情時，不惜出賣病情作迴避；同場的劉穎鏇揚言想試做魚販，被賴慰玲看好可帶旺成條街。

藝人姚子羚、劉穎鏇（Tiffany）、賴慰玲與吳偉豪昨日為無綫綜藝節目《一日打工限定》作宣傳，在尖沙咀街頭派禮物，吸引大批途人圍觀。在節目中學整點心的子羚，被指遭師傅「彈鐘」而眼濕濕，對此她否認道：「我冇眼濕濕，只係好挫敗。」又大讚師傅與師兄均對她很好，更被師傅誤會她與師兄調情。現正等開劇的子羚被笑有空可跟緋聞男友徐偉棟拍拖時，她即拉開話題：「我等開劇等到出紅疹，係過濾性自身免疫問題，已經睇咗醫生，可能同壓力或者天氣有關，好彩塊面冇事。（徐偉棟有冇你陪睇醫生？）我咁大個女，自己睇，我有問佢有冇好醫生介紹，佢有問候我。」

戴祖儀論盡捉雞仔 至於Tiffany在節目中學做飛機維修員，但無緣結識靚仔機師。賴慰玲則在魚檔學習，她稱現時最拿手揀象拔蚌及劏魚，講到若節目開拍續集，會想做甚麼工作？Tiffany自言想賣魚，賴慰玲即笑言她可帶旺魚檔，甚至帶旺成條街。而節目中學做裝修師傅的吳偉豪透露做到冇停手，發現裝修一點也不簡單，終於體會到何謂辛苦。

至於戴祖儀（Joey）則於節目中嘗試做一日雞農，負責照顧5,500隻雞，更要學習撈料、數雞仔、人工授精和滴疫苗等工作。期間她要將8袋超過50kg的飼料倒入機器中，由於重量十足，她不禁大叫大嗌，相當搞笑。數雞仔時，Joey需要用兩手同時捉起5隻雞仔，反覆進行20次，期間雞仔不斷從其手中逃走，令她顯得雞手鴨腳。