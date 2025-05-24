相隔12年再主演華語片 李連杰出山攻暑假檔 朱一龍超班迎戰

動作影星李連杰早前一直傳會演出吳京新作，日前終於正式公布，事隔12年再主演華語片的他，將於今年暑假檔與內地紅星朱一龍打對台，朱一龍的新作《東極島》於行內評價甚高，來勢洶洶，兩雄惡鬥，睇頭十足！

第27屆全國影片推介會日前在廈門舉行，推介150多部重點電影，當中包括《驚蟄無聲》、《志願軍3》、《轉念花開》及《抓特務》等。名導張藝謀的諜戰新片《驚蟄無聲》由內地小生易烊千璽和朱一龍以雙男主擔演，女主角則是宋佳，其餘演員還有雷佳音、楊冪，又有劉詩詩、張譯及劉耀文作特別演出。

今年暑假檔共有40多部電影上映，當中由朱一龍及倪妮主演的《東極島》被稱為內地電影工業化大製作，片花在康城影展播放時評價甚高，是華語史上最高難度的水上拍攝，當中難度超班的海洋視覺效果在東極島實地取景，歷時6年籌備，花了200天拍攝，備受期待。

成龍新作出師不利 其餘暑假檔推介電影有《鏢人：風起大漠》和《星河入夢》等，當中《鏢人》由袁和平執導，吳京擔任監製及主演，演員陣容除了謝霆鋒外，之前曾跟吳京聚餐，被指將參演的李連杰亦正式公布為主演，這亦是他繼2013年擔正電影《不二神探》後，時隔12年再主演華語電影之作。

多年來過着「神隱」生活的李連杰，近年變得活躍，近日更於社交網分享於美國跟女兒Jane的合照，又曲線大讚Jane的攝影技術好到要獎雞髀，又指跟Jane睇相期間被另一女兒偷拍，應該同是他與利智所生的小女兒Jada，三父女互動溫馨，獲不少網民大讚「好有愛」。

另外，另一武打影星成龍近日與Ralph Macchio和美籍華人演員王班於英國倫敦亮相主演電影《功夫夢：融合之道》首映，該片將於下星期在北美開畫，下月7日則在內地公映，該片在倫敦首映後負評不斷，電影評分一直下挫，而在內地的熱度亦麻麻，在著名電影數據平台只有5,644人表示想看，連5位數都冇，算是出師不利。