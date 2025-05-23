首映獲19分鐘掌聲 艾莉新片熱爆「金棕櫚」

《第78屆康城電影節》接近尾聲，大部分入圍「主競賽單元」的電影已陸續曝光，所謂「好戲在後頭」，美國女星艾莉芬寧（Elle Fanning）新作《Sentimental Value》於香港時間昨日凌晨舉行全球首映，獲全場起立拍掌長達19分鐘，是今屆目前為止拍掌時間最長的一部，頓成最高榮譽「金棕櫚獎」頂頭大熱！

在片中飾演荷里活大明星的艾莉芬寧，以一襲低胸晚裝現身紅地氈，成為傳媒焦點。電影播畢後，她被觀眾的熱烈掌聲感動落淚，挪威導演約謙特艾爾（Joachim Trier）亦除下眼鏡拭淚，他發言時一度哽咽，直言非常感動，慨嘆影片花了很多年才完成。

Gracie低調撐男友 同晚另一入圍「主競賽單元」、由愛爾蘭人氣男星Paul Mescal主演的同志片《The History of Sound》亦舉行首映，其美國天后女友Gracie Abrams低調現身捧場；英國「粗眉模」Cara Delevingne則染了一頭黑髮亮相。

電影節來到尾聲，不少紅星繼續留在當地遊玩，英國超模Rosie Huntington-Whiteley（RHW）便是其中一位，她於日前出席首映禮後，前日分享在當地著名海灘暢泳後於石牆淋浴的照片，十分香艷！