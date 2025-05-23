暢所欲玄：AI算命

AI時代，在一般人心中，玄之又玄的八字命理，現在的AI能否做到為人算命的工作呢？如果AI可以為人做到算命的工作，玄學工作者是否慢慢絕迹？每個人都用AI算命，是否每個人都知道自己的命運，會否為社會帶來躺平人生？

以現在的AI技術，在一兩年內，為人算命，未必做得到。兩年或三年左右，AI的算命技術，估計打敗八成左右的玄學家。由於人的技術有高低之分，領悟力，人人不同，而AI 可以做到非常穩定，而且各領域都好平均。人會因為不同領域有不同技術。

人的命運非常玄妙，AI可以好平均又穩定，分析八字，但永遠是數據出來，其分析非常硬，不同人腦，因為人的命運，真的玄之又玄，人腦自然感受到，作出合理的分析。由於AI爭奪大部分客源，玄學家應該會減少，不會絕迹。

估計會有部分人，看見AI的算命結果，對未來感到沮喪，當行壞運之時，選擇躺平，這種現象，有沒有AI算命，都會如此，不必驚慌。人的命運不是單一的八字命理，還有風水與讀書，此兩樣才是改善命運之關鍵。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅