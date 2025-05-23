娛樂

莊思敏 濕身晒肌
藝人莊思敏向來身材出眾，毫不吝嗇的她近日再大派福利，網晒在度假村泳池拍攝的水着照，見她身穿深藍色比堅尼，先浸在池中玩濕身誘惑，僅露出渾圓雙峰壓水花，之後上水影全身照，見其腹部有腹肌線條，明顯訓練有素。
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