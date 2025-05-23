藝人廖慧儀（Jessica）在無綫節目《日本最美村落》的木曾町之旅中，品嘗地道美食後，邊晒香肩享受風呂浸浴，邊品嘗牛奶，相當養眼。Jessica為免應驗古語所云「臨老學吹簫」，於是趁後生跟名家學吹「樹音」，她說︰「樹音是一種小型木笛，形狀很特別。大的樹音聲調沉穩，小的樹音聲調清澈，猶如小鳥的聲音。」