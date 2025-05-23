獨家專訪：同Winka黃浩然鬥喊 海兒享受自虐感：好爽！

歌手海兒、Winka@COLLAR、黃浩然及Phoebus@P1X3L日前為下月公映的音樂劇《三．八》受訪，眾人近期正接受密集式訓練，非常投入，海兒還指於圍讀時，眾人經已被劇本感染，未「鬥戲」先「鬥喊」，她說：「個劇本好催淚，未開始排，淨係圍讀，大家都好自然咁圍住喊，用晒兩大包紙巾。（會唔會覺得好辛苦？）唔會，我好享受呢種自虐感，一班人一齊喊係好爽、好有共鳴感。」

導演出招打破隔膜 有份演出該劇的姚焯菲（Chantel）早前透露擔心跟對手、MIRROR成員邱傲然（Tiger）同是I人，合作時會感尷尬，問黃浩然和海兒會否助她一把，二人異口同聲表示Chantel與Tiger已打破隔膜，全因該劇導演詹瑞文安排了很多遊戲讓大家去玩，增加默契，故大家很快便熟落！

Winka早前推出新歌時，曾透露聲帶永久受損，她直言消息一出，即有很多朋友送上問候：「可能嚇親大家，嗰日講都係想解釋點解咁耐冇出歌，好多朋友即刻問我需唔需要介紹醫生。（點解聲帶永久受損？）因為工作太忙，Keep住用聲，畀唔夠時間休息，本來想抖一抖，但又唔想無止境咁等，所以繼續做嘢，依家嘅情況就好似運動員傷咗十字韌帶咁有個舊患，大家唔使太擔心。」