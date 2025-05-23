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王君馨晒寫真 靜待B女降臨
王君馨晒出甜蜜寫真，準備好和BB見面。
藝人王君馨去年宣布造人成功，本月迎來預產期的她在社交平台分享一系列孕肚寫真，預祝升呢新手媽媽。相中，王君馨身穿內衣和寬鬆牛仔褲，大方露出圓潤肚皮，健康又性感，狀態大佳，身旁的老公除了輕吻她的孕肚之餘，還錫錫其額頭及面頰，兩人更一同舉起嬰兒鞋合照，畫面溫馨，相信他們都非常期待寶貝女兒的到來。
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