黃美棋遊峇里島 大「色」放

藝人黃美棋雖然已成人妻，仍無阻她在社交網大派福利。近日，她偕老公鍾健威到印尼峇里島度假，並在社交網分享旅行靚相。只見她身穿粉紅色泳衣在泳池邊享受美食，大方展現豐滿上圍，再加料騷出小蠻腰，性感程度爆燈。黃美棋表示首次到當地度假，覺得旅費超值，入住的酒店設施應有盡有，玩得相當開心。