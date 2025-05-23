學做點心不合格 姚子羚被勒令退場 扁嘴眼濕濕

藝人姚子羚近日在節目中學做點心，卻被師傅訓話到眼濕濕、扁晒嘴。另外，「緋聞男友」徐偉棟前晚出席首映，透露未有趁「520」向子羚表白，希望慢慢發展，順其自然。

藝人姚子羚最近在無綫節目《一日打工限定》中學做點心，她在第一日準備材料時「拚命三郎」上身，獲要求嚴格的師傅點讚，怎料翌日真正開工時卻受到師傅猛烈抨擊，她只能搞笑地多次露出「慘豬樣」，學整蝦餃皮時，整了一大堆也不合格，師傅發忟憎勒令她「退場」休息。子羚被訓話時扁晒嘴兼眼濕濕，挫敗感極大，但很快便重拾鬥志，埋首工作，結果成功翻盤獲師傅讚賞：「第一次做，講真我都做唔到咁靚。」她則謙稱全靠演員具備模仿能力，才有點成績。

徐偉棟戀情慢慢嚟 另外，早前因與子羚撐枱腳飲茶而傳出姊弟戀的徐偉棟，前晚與吳肇軒現身尖沙咀出席新片首映。問到為何沒有約緋聞女友子羚一齊睇戲？徐偉棟笑說：「佢好似好少睇首映喎，下次試吓。」問到兩人的進度如何？他說：「OK呀，幾好呀，慢慢嚟，我哋嘅速度去唔到咁快，急唔嚟，多啲了解先。」講到在「520」可有表示？徐偉棟直言：「冇喎，連自己生日都冇慶祝。」

而吳肇軒受訪時透露師傅批他是包租公命，將來會在外地置業收租，但自嘲投資差，要找個懂得處理文書的女友，又大爆烏龍事，直言早前返港入境時發現身份證已過期，被扣查半小時，隨後已經馬上換證。