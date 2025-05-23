撇低老公 挑戰不可能任務 陳凱琳飛16小時 見湯告魯斯一面
視帝鄭嘉穎老婆陳凱琳家庭事業兩兼顧，向來持家有道，但她近日卻撇低老公和3個兒子，飛16個鐘為見荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）一面，湊仔重責就只好留給鄭嘉穎。
陳凱琳近年鮮有在螢光幕前出現，並積極建立KOL一姐形象，她今次更飛到去美國紐約與湯告魯斯見面，足證地位有番咁上下！最近靚佬湯新片《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible -The Final Reckoning）做宣傳，陳凱琳就有份做採訪，更於後台見面自肥！
陳凱琳在社交網以英文發文公告天下，表示自己飛了16個鐘追星，更於對方出場前抓緊機會，現身首映禮後台一齊合照：「『MR CRUISE，有件事我想告訴你……』我叫Grace，我飛行了16個小時，從香港到紐約，帶着我自己的『不可能的任務』：有機會親自見到你、和你握手，我衷心感謝你進行所有這些宣傳巡演，讓我們有機會與你面對面見面。我等不及要看這部電影了！我仍然對我見到湯告魯斯感到驚嘆，我也是最後一個有機會拍照的人，在他去見媒體並上台之前……出發前都不敢同人講，因為自己都不相信，真係還有很多機會 非常非常幸福與榮幸！」
谷愛凌現身首映禮
幸好陳凱琳沒有樂極忘形，心裏還是有老公的。她表示鄭嘉穎今次沒有隨行，故令他非常妒忌，恨得牙癢癢，只得留在香港幫手湊小朋友：「我老公真的嫉妒了！感謝你在我離開期間照顧孩子們！」另外，「滑雪女神」谷愛凌亦有現身首映禮，她與靚佬湯傾得十分投契，又有握手合照。
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