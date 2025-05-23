撇低老公 挑戰不可能任務 陳凱琳飛16小時 見湯告魯斯一面

陳凱琳在社交網以英文發文公告天下，表示自己飛了16個鐘追星，更於對方出場前抓緊機會，現身首映禮後台一齊合照：「『MR CRUISE，有件事我想告訴你……』我叫Grace，我飛行了16個小時，從香港到紐約，帶着我自己的『不可能的任務』：有機會親自見到你、和你握手，我衷心感謝你進行所有這些宣傳巡演，讓我們有機會與你面對面見面。我等不及要看這部電影了！我仍然對我見到湯告魯斯感到驚嘆，我也是最後一個有機會拍照的人，在他去見媒體並上台之前……出發前都不敢同人講，因為自己都不相信，真係還有很多機會 非常非常幸福與榮幸！」