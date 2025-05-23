中娛星動：快閃台灣12粒鐘 趕赴康城爭影帝 易烊千璽嗌緊張

易烊千璽與女神舒淇合作的電影《狂野時代》入圍康城電影節「主競賽單元」，將於當地時間22日舉行全球首映，他坦言心情緊張：「我連這次出差（指兩岸電影展）都很緊張！」年僅24歲的他又刷新紀錄，成為入圍康城影帝的最年輕華語男演員，對此他以平常心看待，謙虛說：「很開心整部電影進了，但我個人真不在考慮範圍之內，入圍主競賽的作品這麼多，大家都是競爭者。」該片監製尹露大讚易烊千璽是不二之選：「他一個年輕人不愛講話內心很豐富，但一到螢幕前就非常有力量。」又指他不是願意把喜怒哀樂表現出來的人，易烊千璽笑說：「我其實情緒沒有他們想得那麼多啦！因為我是射手座，基本上睡一覺就翻篇了，不是特別會留下心理創傷。」