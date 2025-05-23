中娛星動：快閃台灣12粒鐘 趕赴康城爭影帝 易烊千璽嗌緊張
內地頂流小生易烊千璽前日飛抵台北出席《第16屆兩岸電影展》，但因要趕飛機到法國康城電影節爭影帝，逗留不足12小時便要離開。對於競逐康城影帝，他保持謙虛，揚言以平常心對待。
《第16屆兩岸電影展》前日在台灣揭幕，易烊千璽偕內地女星蔣勤勤等為主演電影《小小的我》造勢，易烊千璽表示很多粉絲都很熱情，可惜中午一下飛機就直接到會場，晚上又要趕往康城，逗留不足12小時：「本來計劃多待一、兩天，但這次沒有時間。」並透露中午吃了排骨蛋炒飯便當，可惜上次訪台吃到的冰棒，今次未能品嘗。
易烊千璽與女神舒淇合作的電影《狂野時代》入圍康城電影節「主競賽單元」，將於當地時間22日舉行全球首映，他坦言心情緊張：「我連這次出差（指兩岸電影展）都很緊張！」年僅24歲的他又刷新紀錄，成為入圍康城影帝的最年輕華語男演員，對此他以平常心看待，謙虛說：「很開心整部電影進了，但我個人真不在考慮範圍之內，入圍主競賽的作品這麼多，大家都是競爭者。」該片監製尹露大讚易烊千璽是不二之選：「他一個年輕人不愛講話內心很豐富，但一到螢幕前就非常有力量。」又指他不是願意把喜怒哀樂表現出來的人，易烊千璽笑說：「我其實情緒沒有他們想得那麼多啦！因為我是射手座，基本上睡一覺就翻篇了，不是特別會留下心理創傷。」
讚學姐朱媛媛親切
另外，談到於電影《送你一朵小紅花》飾演其母的女星朱媛媛病逝，他哀痛表示對方是他於中央戲劇學院的學姐：「媛媛姐戲裏戲外都十分照顧我，在片場都能深刻感受到她的親切跟和藹。」活動後，他於社交網撰文：「可是整座山就忘了你，忘了多艷麗，山花終將離去。滿山遍野那些荒唐里，我回頭望去，山花了無痕迹。」相信是悼念朱媛媛。
至於身在康城的舒淇，出席活動後到海邊打卡，長髮掩面大玩神秘。
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