「夫妻」出征國際電視節 陳自瑤膺最受歡迎女演員 羅子溢自肥追星

藝人陳自瑤近年於中港兩地拍劇、做直播，成績甚佳，演技備受讚賞，日前她與羅子溢在電視節頒獎禮中憑《婚後事》分別獲得「最受歡迎女演員」及「新時代最具突破演員」獎，能夠代表港劇得獎，二人都深感榮幸。

藝人陳自瑤（YoYo）和羅子溢於去年播映的無綫劇集《婚後事》中飾演夫妻，憑精湛演技獲讚，該劇探討婚姻及愛情觀，成功掀起追劇潮。雖然二人於台慶失落視后、視帝寶座，但日前她們在澳門《新時代國際電視節》中，分別獲頒「最受歡迎女演員」及「新時代最具突破演員」獎，可喜可賀。

YoYo當日身穿白色Deep V長裙到場，優雅十足，她在台上用流利的普通話發表感言：「我是中國香港女演員陳自瑤，今天真的非常榮幸，台下有很多優秀的女演員，所以我真的特別感謝主辦方和評委會頒這個獎給我，令我非常感動。這個角色（張明芯）非常有挑戰性，而角色可以得到大家的喜愛，真的萬分感動，所以我希望以後的日子，我可以再拍多一點好角色和作品給大家，希望以後可以跟台下每一位合作。」這段感言被網民大讚其普通話字正腔圓，表現大方得體。YoYo受訪時亦表示：「好開心，多謝大家支持，嗰日得獎嘅都係內地演員，能夠代表港劇獲獎，自己都覺得好榮幸。」

新劇角色溫柔滿瀉 至於獲得「新時代最具突破演員」獎的羅子溢昨日受訪時謂：「證明我轉型演悲慘角色都獲認同，呢樣最開心。」他笑言自己當晚「追星」成功，跟內地劇《倚天屠龍記》中的「最帥楊逍」林雨申合照成功：「我直頭衝上去同佢講，我好鍾意佢嗰份瀟灑，真係好榮幸。」

此外，YoYo有份演出的劇集《刑偵12》現時熱播中，飾演單親媽媽的她，是一名打扮樸素的小店老闆，她憑藉甜美笑容、水汪汪的雙眼以及對住女兒時充滿慈愛的氣場，演活了女性溫柔的一面，加上劇組拍攝YoYo出場時，使用了特別燈光效果，令她彷彿散發着「聖母光」。