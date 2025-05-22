與遺屬說法有出入 金賽綸再被挖情史 18歲曾戀男團成員

韓國已故女星金賽綸的遺屬早前大爆男星金秀賢於金賽綸未成年時開始與她拍拖，但後來陸續有爆料反駁其家屬的說法，昨日有韓媒指金賽綸於2018年、即18歲未成年時（韓國以19歲為成年）曾與某男團成員相戀，於翌年初分手，與遺屬的講法有出入！

金賽綸於2月16日自殺離世，遺屬其後爆料指金秀賢於2015年底、即金賽綸未成年時開始交往6年，並指摘他與所屬事務所逼金賽綸償還因醉駕而欠下的7億韓圜（約403萬港元），導致她走上絕路。不過金秀賢方面強調只有在金賽綸成年後、即2019年開始拍拖約一年，其後亦陸續有爆料指金賽綸未成年時的男友另有其人，跟金秀賢分開後亦曾與多人交往。

昨日有韓媒爆料指金賽綸於2018年、即18歲時與比她年長的人氣偶像組合成員A某拍拖，兩人於2019年初分手，在2022年中復合，當時金賽綸受酒駕事件影響，經濟陷入困境，A某曾經借出巨款幫助她，兩人雖然於2023年初再次分手，但直至去年仍有保持聯繫。有知情人士表示：「金賽綸和A某分手之後仍保持朋友關係。」而金賽綸早前曾被爆於2021年初至2022年5月與某男歌手交往，有指該男歌手是男團UNIQ出身、以藝名WOODZ活動的曹承衍，但男方的事務所表示這是藝人的私生活，拒絕回應。

生前作品月底開畫 另外，金賽綸的遺作電影《Guitar Man》將於本月30日開畫，媒體試映會昨日在首爾松坡區的戲院舉行，消息指製作公司原本邀請了金賽綸的遺屬參加，但金賽綸的母親因為健康欠佳而未能出席。《Guitar Man》的演員兼導演李先正在記者會上回想金賽綸在拍攝時曾表達覺得很辛苦，在休息時間大多數留在車上，似乎是避免和他人接觸，但拍攝一開始便十分投入，而且很少NG，大讚她是很專業的演員。