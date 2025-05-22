暢所欲玄：辦公室風水布局法：老闆氣場篇

身為老闆，只要懂得辦公室風水秘笈，不難幫公司改運！首先天花板太低，小心變成壓力鍋，所有重擔自己扛！員工就逍遙自在，你卻累得像頭牛！曾經有個老闆請我看風水，其房間的天花板壓得比較低，但是外面的員工，天花板相對來說很高，結果真是老闆一人扛下所有！還有，頭頂上的橫樑是壓頂煞！會讓你精神委靡、決策失誤！所以，高天花板、明亮的光線、流通的空氣才是王道！

座位方面，切忌背對窗戶而坐，沒有靠山，人缺乏安全感，承擔過多壓力。最好的座位是背靠實牆，如果格局改不了，那就放個高櫃或屏風。管理員工也是一門學問！辦公室的西南方，風水上稱為「管理卦」，如果西南方太低，或者比東北方低，員工就像脫韁的野馬，難以管束，流失率高到讓你頭痛！建議在西南方放些穩重的東西，如文件櫃、保險箱，穩住你的管理氣場！

辦公室環境也不能雜亂，會讓員工思緒混亂，工作效率低，也會影響你的決策！所以保持辦公室整潔有序，空氣流通，別讓雜物堆積如山！最後，植物也要選對！向上生長的富貴竹、發財樹，寓意事業蒸蒸日上！還有老闆辦公室門不要太多！門太多，氣就散了，財也留不住，還會讓你分心，影響決策！

堪輿學家陳定幫師傅