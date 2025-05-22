唔羨慕炎明熹有千萬製作費 鍾柔美半年冇出歌：女仔要等吓

「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）前晚在西沙為慈善音樂會擔任表演嘉賓，同場還有《中年好聲音2》的古淖文與甘永傑。有傳炎明熹（Gigi）已約滿無綫，獲千萬製作費利誘轉簽內地公司，Yumi表示未有所聞也不清楚詳情：「我知大家都好關心Gigi，我諗佢都OK，畀多啲時間佢處理同休息，最緊要佢開開心心，身體健康。」她坦言已有半年沒見Gigi：「上次見面係上年囉，其實唔算好耐。」問到可羨慕對方獲千萬重金過檔，她重申不清楚是否千萬：「冇話好羨慕，我覺得佢值得拎就值得有呢樣嘢，都係嗰句佢開心就得，唔好畀咁多壓力佢，有時都戥佢唔開心，但知佢會OK。」她直言做藝人都想身價上升，現時最緊要做好本分，獲得觀眾認同。