唔羨慕炎明熹有千萬製作費 鍾柔美半年冇出歌：女仔要等吓
「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）前晚在西沙為慈善音樂會擔任表演嘉賓，同場還有《中年好聲音2》的古淖文與甘永傑。有傳炎明熹（Gigi）已約滿無綫，獲千萬製作費利誘轉簽內地公司，Yumi表示未有所聞也不清楚詳情：「我知大家都好關心Gigi，我諗佢都OK，畀多啲時間佢處理同休息，最緊要佢開開心心，身體健康。」她坦言已有半年沒見Gigi：「上次見面係上年囉，其實唔算好耐。」問到可羨慕對方獲千萬重金過檔，她重申不清楚是否千萬：「冇話好羨慕，我覺得佢值得拎就值得有呢樣嘢，都係嗰句佢開心就得，唔好畀咁多壓力佢，有時都戥佢唔開心，但知佢會OK。」她直言做藝人都想身價上升，現時最緊要做好本分，獲得觀眾認同。
姚焯菲與Tiger合作開心
Yumi透露已有半年未有新作推出，承認心急並已向公司反映：「想試唔同類型，但知道唔能夠貪心，一切等公司安排。」對於公司已不投放資源在Gigi身上，現時是否獲多分資源？她說：「真係會幫到我哋嘅，都睇吓點樣幫，不過女仔要等吓。（即係話公司幫男仔多啲？）冇呀，都係努力做好件事、努力做好自己嘅嘢。」提到姚焯菲（Chantel）下月將參演音樂劇，並與MIRROR成員Tiger合作，Yumi揚言一定會捧場，自己亦希望跟其他公司藝人合作，她指Chantel表示綵排很開心，相信與Tiger相處沒有問題。
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