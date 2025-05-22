陳楨怡行Catwalk犯禁 林鈺洧愈住愈豪 認與馬清揚未斬纜

藝人陳楨怡與林鈺洧昨日齊齊行Catwalk，一個騷纖腰，一個拋巨胸，相當吸睛。曾與錢慧儀前夫馬清揚傳父女戀的林鈺洧否認細屋搬大屋，坦言與對方並非斷絕來往。

藝人朱敏瀚、陳楨怡、林鈺洧昨日現身香港城市大學為活動行Catwalk，有「城大李嘉欣」之稱的港姐倪樂琳則任嘉賓。擁有模特兒身形的陳楨怡與林鈺洧分別以小蠻腰和豐滿上圍取勝，相當養眼。陳楨怡受訪時透露事前本來打算禁食，但最後卻難抵誘惑，偷吃了麵包。林鈺洧則被勾起以前行Catwalk的蝦碌回憶，她自爆曾因怕有肚腩而在開騷前禁食，連水也不敢喝，上台時手腳冰冷，幾乎跌落台，自此行騷前也會吃點東西，補充體力。

朱敏瀚自嘲「老Pat Pat」 曾與名人馬清揚傳出父女戀的林鈺洧最近被指突然富貴，由蝸居搬到豪宅，對此她說：「其實間屋我已經搬咗3年，希望大家關注我嘅工作，自己都好努力，最近除咗上戲劇班，仲學緊跆拳道，有機會都想拍動作戲做打女。」問到與馬清揚是否已經沒有聯絡？她說：「甚少，但又唔係話絕交，正常朋友聯絡。」又強調現在沒有拍拖，如果有戀情一定會公開，父親林俊賢也沒有八卦她的感情生活，反而有提點她在無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》中的表現。

至於朱敏瀚自爆曾是童裝模特兒，由5歲開始行Catwalk，自嘲是「老Pat Pat」。講到身材健碩的他行Catwalk是否應該騷肌？他笑說：「平時都唔着就唔矜貴啦。」倪樂琳被問到會否推薦城大的師妹參選新一屆港姐時，她指不認識師妹，身邊朋友也有穩定工作，不願冒險選美。