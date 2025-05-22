藝人吳若希（Jinny）近日為無綫節目《奇情谷》擔任主持，適逢即將33歲生日，日前在錄影節目時，獲台前幕後提早送驚喜，現場有寫上預祝演唱會順利字句的生日牌、仿製壽桃及精心設計的生日易拉架，氹得Jinny笑得勁燦爛，更擺上社交平台開心share：「我哋奇情谷台前幕後真係好有愛，多謝大家的生日祝福。」