娛樂

吳若希生日收易拉架

吳若希於錄影廠預祝生日，大讚節目組有愛。 吳若希於錄影廠預祝生日，大讚節目組有愛。
吳若希於錄影廠預祝生日，大讚節目組有愛。
藝人吳若希（Jinny）近日為無綫節目《奇情谷》擔任主持，適逢即將33歲生日，日前在錄影節目時，獲台前幕後提早送驚喜，現場有寫上預祝演唱會順利字句的生日牌、仿製壽桃及精心設計的生日易拉架，氹得Jinny笑得勁燦爛，更擺上社交平台開心share：「我哋奇情谷台前幕後真係好有愛，多謝大家的生日祝福。」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者