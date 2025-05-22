獨家訪問：鄧麗欣登台有求必應 丁子朗荷蘭撩妹整餅

藝人鄧麗欣（Stephy）、丁子朗及「豹嫂」胡蓓蔚到荷蘭為公司晚宴活動擔任表演嘉賓及司儀，今次到當地出差可謂「筍job」，有錢搵又有靚景睇、好嘢食，令人羨慕不已。而當晚擔任表演嘉賓的Stephy可謂有求必應，心情靚到爆，她自從上年被爆與圈外高大俊男拍拖後一直春風滿臉，笑得特別開懷，於晚宴獻唱時，更給觀眾點唱環節，不少人都點《不要離我太遠》及《心急人上》等經典歌，Stephy亦統統唱出，期間有不少觀眾上台一起跳唱，她亦跟大家玩得投入又開心，氣氛甚佳，事後不少人Po片上社交網讚她親民又搞笑。

晒荷語搭訕女侍應

至於丁子朗跟豹嫂齊齊擔任司儀，他於社交網晒相，當中有一段他於餐廳與靚女外籍侍應用荷語傾偈的短片。他接受本報訪問時，問他說了甚麼，他說：「Thank you囉！我好鍾意同人傾偈，呢間餐廳本身好出名迷你Pancake，佢問我入唔入去整，我入埋廚房整，佢仲幫我拍埋片添！」問到今次工作Trip有否艷遇時，他即說：「有呀！有艷遇，就係豹嫂，我覺得同佢係相逢恨晚，之前我哋認識嘅，但冇話好熟，不過呢程Trip我同佢係一拍即合，非常之開心，希望下次再合作啦！今次可以衝出香港做活動，真係開心嘅，我哋都有唱歌，可惜嘅就係因為我要趕住返香港拍《俠醫》，如果唔係，一定留耐啲。」