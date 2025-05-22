被洪永城銀彈利誘 黃翠如未收身蒲頭 幾辛苦都制

藝人黃翠如自誕下兒子後昨日首度公開亮相，分享成為新手媽媽的感受，大談育兒的辛酸和開心時刻。而同樣升呢媽媽的麥明詩，被前度的母親公開孩子的正面及性別，惹來網民替她抱不平。

藝人黃翠如及洪永城昨日現身中環出席發布會，翠如受訪時自嘲誕下兒子「蕭哈哈」後尚未收身，小腹有贅肉，腰圍達30吋，又指自己仍未復工，開玩笑指這次答應公開亮相，全因好友洪永城用新手機和錢引誘。而洪永城在翠如產後第二日便帶同家人前往探望，還開設群組分享育兒經驗，更指「蕭哈哈」的樣子似足爸爸蕭正楠（阿蕭），翠如則指兒子性格比較像自己。

麥明詩BB樣貌被公開 提到剖腹生產時被發現子宮有瘤，翠如自言幸運，不影響生產，現在已經康復，又表示成為新手媽媽後，非常享受育兒，離家時會透過家中的實時鏡頭查看兒子狀況，還大爆老公最近成功哄兒子睡覺，成就感十足。

而早前阿蕭因演唱會前往內地，期間恰逢兒子接種疫苗後出現發燒，令翠如相當緊張，雖然照顧兒子面臨不少挑戰，但她表示只要看到兒子，便覺得所有的辛苦都值得。

另外，另一位新手媽媽麥明詩自升呢人母後，一直未有公開BB的性別及樣貌，但近日她攜同孩子與前度林作的母親王莉妮見面時，竟被對方在社交網上載合照，公開孩子的正面樣及性別，網民紛紛指摘王莉妮極欠尊重。