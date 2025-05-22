劉詩詩再傳離婚急晒愛 范冰冰「獨」享520：對自己好點
內地藝人趙薇與范冰冰趁前日「520」分別發功，當中趙薇自去年底宣布與前夫黃有龍離婚後，再度活躍社交網，今次她上載黑白自拍照，力Sell靚樣仍在，又引用藏傳佛教先驅人物邱陽創巴寧波車的說話，同步治愈Fans身心靈：「真正的勇敢不是硬撐着我不怕，而是願意承認自己的軟弱！」至於范冰冰傷春悲秋，上載身在歐洲的獨遊照，頭擰擰兼嘴嘟嘟，表情多多，她罕有發文洩露心聲：「520，還過嗎？過吧……對自己好點！」與李晨於2019年分手的她，似暗示目前單身。
另一內地女星劉詩詩，卻於「520」再爆離婚傳聞，更持續登上社交網熱搜第一位。劉詩詩工作室隨即隔空「反擊」，上載一輯她在海邊拍攝的靚相，當中「每一天都被愛意圍繞」9個字被認為暗藏玄機！相中的她一身休閒打扮，嘟嘴做出可愛表情，看來心情輕鬆，未受「分」訊困擾。
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