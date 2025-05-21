新作片名夠應景 丹素紅地氈「遇襲」扯火 突獲成就獎笑番

美國男星丹素華盛頓（Denzel Washington）出席法國《第78屆康城電影節》首映禮時被攝影記者突襲拉扯手臂，忍不住發火！其後他突擊獲頒終身成就獎，當堂開心返埋嚟！

美國導演史碧奇李（Spike Lee）改編日本導演黑澤明名作《天國與地獄》的新片《Highest 2 Lowest》前日於康城電影節「非競賽單元」舉行首映禮，男主角丹素行紅地氈走近攝影記者時，突然遭其中一人扯手臂，丹素發火警告對方，然而對方嬉皮笑臉不肯放手，丹素用力揮開其手，並怒叫：「停呀！停呀！」然後拂袖而去。

一度掃興的丹素，於戲院內獲突擊頒發「終身成就獎榮譽金棕櫚」，負責頒獎的史碧奇李表示：「呢個係我好兄弟。」丹素接獲驚喜，心花怒放，舉起V字勝利手勢，開心表示：「呢個對我完全係意外驚喜！」在電影節開幕前，曾事先張揚向美國男星羅拔迪尼路（Robert De Niro）頒發終身成就獎，反而丹素今次獲獎，則是保持神秘。而丹素前日的情緒大起大落，正好演繹了戲名高與低的兩極狀態。

大肚Rihanna冒雨撐男友 另外，巴巴多斯天后Rihanna穿上水藍色輕露肚皮的晚裝長裙，挺着大肚撐有份參演《天》片的美國饒舌歌手男友A$AP Rocky，適逢大雨，由男友撐傘護花。至於主演《Splitsville》的美國女星狄高達莊遜（Dakota Johnson）與美國女星Adria Arjona性感現身，Adria與美國男星「水行俠」Jason Momoa合照晒恩愛，比利時女模Stella Maxwell則以大Deep V的黑色晚裝長裙搶焦點。