暢所欲玄：生肖合婚文化

今次來談談婚嫁傳統，中國人流傳已久的「合婚」風俗，原來古時男女雙方若要結成夫妻，必須經過合婚的過程。所謂合婚，就是以占卜的方法推算二人是否適合結成夫妻。古人會將男女雙方的年庚八字一起寫在紅紙上，稱為「庚帖」或「龍鳳帖」。男女家交換過庚帖後，會將庚帖安放於祖先神龕上，如果三天內沒有不吉利的事情發生，就代表婚事由祖先認可，可將年庚八字交由命理師「合算」，沒有相剋者便可以舉行婚禮。

昔日合婚，亦流行以生肖相沖看雙方的合拍度，所謂「六沖」就是把十二生肖分為六組，這六組的生肖原則上是互為抗爭，如果成為戀人或工作上的夥伴，一般較難平穩發展。

其實世上也有不少六沖夫婦白頭到老的例子，不過因為生肖相沖，難免會有較多爭執。如果夫婦二人可以做到聚少離多，例如需要輪班或經常出差者，見面、同床的時間較少，亦可以減低六沖對婚姻的影響。另外，如果生肖或八字相沖的男女要結婚，最好是低調處理，避免鋪張，例如旅行結婚或到外地註冊。

以生肖計算刑沖其實只屬基本配對，實際還要配合男女雙方的年、月、日、時方為準確。

堪輿學家麥玲玲師傅