設計「桃花戰衣」對付勁敵 陳浚霆豪擲100萬 重拾歌手夢

藝人陳浚霆（Andrew）憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》中「風少」一角為人熟悉，今年適逢出道第10年，原本參加《超級巨聲4》入行的他決心重拾歌手夢，早前推出首支派台歌《大個之後》，象徵其歌手身份正式復活。歌曲選擇以親情為主題，更邀來影帝任達華出演MV，與他演繹父子，獲對方鼓勵後，Andrew表示將來有能力時，都會幫助有需要的人達成夢想。

對於新歌《大個之後》派台第二個星期已上榜，兼登上第3位，Andrew直言是意外驚喜，又指對新人獎有興趣但不敢奢望，能夠參與樂壇頒獎禮已很開心，更笑言即使沒有得獎都要坐足全程，希望被鏡頭捕捉到，他搞笑謂：「我要整好大件衫，霸住3個位嗰啲，好似一棵行走嘅桃花，擋住其他勁敵，唔攞獎個Cam都影到。」另外，Andrew透露此次自資了6位數出歌，預計今年會出3至4首歌曲，總投資約100萬。

與古佩玲見步行步 提到合作拍《愛》劇的緋聞女友古佩玲，Andrew大讚對方是好女仔，問到有否機會發展時，他說：「可能完咗套劇先啦，再睇吓點，呢啲見步行步。（依家去到咩Level？）好好嘅拍檔Level，有默契嘅，欣賞佢嘅工作表現，同埋佢係好單純嘅人，我哋咩都傾。」